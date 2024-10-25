Президент Республики Сербской подтвердил участие в ПМЭФ-2025

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью РИА Новости сообщил о планах посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет 18-21 июня.
Для меня станет честью вновь посетить этот форум, заявил Додик, отметив, что регулярно участвует в мероприятии. Глава Республики Сербской особо подчеркнул успехи российской экономики:
"Меня радуют показатели роста России, которой удалось сохранить развитие экономики, влияющее на жизнь каждого гражданина"
Милорад Додик
Главной темой ПМЭФ-2025 станет "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Форум традиционно соберет представителей власти, бизнеса и экспертов из разных стран для обсуждения ключевых экономических вопросов.
Ранее Piter.TV сообщал, что Минстрой признал два проекта благоустройства из Петербурга лучшими.
Фото: Алексей Филиппов / Sputnik / Reuters
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