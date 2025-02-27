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Захарова: РФ сделает все, чтобы не допустить дестабилизации в Боснии и Герцеговине

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В МИД России оценили ситуацию с обвинением в адрес Милорада Додика.

Москва намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические средства с целью недопущения дестабилизации обстановки на территории Боснии и Герцеговине. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что поддержка направлена в адрес предпринимаемых органами власти Республики Сербской по защите конституционного статуса, согласно общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года.

Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН и один из гарантов мирного соглашения, имеет в своем распоряжении все политические средства, чтобы предотвратить развитие ситуации в Боснии и Герцеговине по негативному сценарию и нейтрализовать угрозы межэтнического конфликта.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: западные СМИ рисуют "фотообои" для украинцев.

Фото и видео: МИД России

Теги: босния и гецеговина, мария захарова, мид, милорад додик, республика сербская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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