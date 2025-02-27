В МИД России оценили ситуацию с обвинением в адрес Милорада Додика.

Москва намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические средства с целью недопущения дестабилизации обстановки на территории Боснии и Герцеговине. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что поддержка направлена в адрес предпринимаемых органами власти Республики Сербской по защите конституционного статуса, согласно общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года.

Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН и один из гарантов мирного соглашения, имеет в своем распоряжении все политические средства, чтобы предотвратить развитие ситуации в Боснии и Герцеговине по негативному сценарию и нейтрализовать угрозы межэтнического конфликта. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: западные СМИ рисуют "фотообои" для украинцев.

Фото и видео: МИД России