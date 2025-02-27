В МИД РФ рассказали о газлайтинге СМИ в отношении аудитории на Западе.

Коллективный Запад видит катастрофическое положение киевского режима, но иностранные СМИ "рисуют" народу Украины "фотообои", а также занимаются газлайтингом. Соответствующее заявление в ходе выступления на на заседании Совета Федерации в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что массмедиа из стран-международных союзников Киева "стали информационными щупальцами спрута глубинного государства, используемыми для вмешательства во внутренние дела". Она указала, что западные журналисты намерено формируют параллельную реальность, в которой общество должно будет принять за истину заведомо ложные утверждения. По словам пресс-секретаря, эта ситуация гораздо хуже, чем обычная пропаганда или дезинформация, так как речь идет о психологической обработке и давлении на человека. В МИД РФ заметили, что даже сейчас на Западе говорят аудитории о том, что Вооруженные силы Украины якобы ведут дело к победе над Россией.

Очевидно же всем катастрофическое положение Киева, о нем же прямо говорят на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности официальные лица, уполномоченные. И при этом через систему обработки населения нужно расщепить сознание, нужно <...> народу Украины нарисовать совершенно другую картину... это такие фотообои. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В качестве примера она также привела утечки документов американского Пентагона и признания местных военных аналитиков, которые говорят о том, что не верят в победу ВСУ на поле боя.

Захарова: возможное членство Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта.

Фото и видео: Совет Федерации