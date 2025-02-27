В МИД РФ напомнили о стремлении Зеленского создать "НАТО на Украине".

Возможное членство Украины в Североатлантическом военном альянсе приведет к неконтролируемой эскалации регионального конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что 24 февраля лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, чо раз Украину не хотят принимать в НАТО, то страна будет вынуждена создать собственный военный альянс или формировать "НАТО на Украине". Вместе с этим иностранный политик признал факт того, что самостоятельно государство справиться с задачей не может, поэтому властям важно вести переговоры с международными союзниками и привлекать их представителей к блоку.

Хочется напомнить, ведь с этого-то и началось, ведь ровно это и послужило триггером для того, чтобы внутриукраинское противостояние стало проблемой безопасности всего континента. В тот момент, когда из Украины начали делать натовский плацдарм. Так о каком тогда мире можно в принципе говорить, если вот такие идеи возобладают? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ рассчитывает на укрепление доверия с США после встречи в Стамбуле.

Фото и видео: МИД России