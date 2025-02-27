  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:31
100
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: возможное членство Украины в НАТО приведет к эскалации конфликта

0 0

В МИД РФ напомнили о стремлении Зеленского создать "НАТО на Украине".

Возможное членство Украины в Североатлантическом военном альянсе приведет к неконтролируемой эскалации регионального конфликта с тяжелыми последствиями для глобальной безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница заметила,  что 24 февраля лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, чо раз Украину не хотят принимать в НАТО, то страна будет вынуждена создать собственный военный альянс или формировать "НАТО на Украине". Вместе с этим иностранный политик  признал факт того, что самостоятельно государство справиться с задачей не может, поэтому властям важно вести переговоры с международными союзниками и привлекать их представителей к блоку.

Хочется напомнить, ведь с этого-то и началось, ведь ровно это и послужило триггером для того, чтобы внутриукраинское противостояние стало проблемой безопасности всего континента. В тот момент, когда из Украины начали делать натовский плацдарм. Так о каком тогда мире можно в принципе говорить, если вот такие идеи возобладают?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ рассчитывает на укрепление доверия с США после встречи в Стамбуле.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии