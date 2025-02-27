В МИД РФ заметили, что информация будет передаваться по мере поступления.

Москва рассчитывает, что сегодняшние экспертные консультации с американскими делегатами в Стамбуле укрепят доверие между Кремлем и Белым домом. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 февраля в сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что речь идет о первом мероприятии в черезе запланированных контактов с участием экспертов, которые призваны приблизить страны к преодолению возникших разногласий. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что дипломаты постараются найти пути решения тех раздражителей, которые сохраняются в двустороннем диалоге из-за действий прошлой администрации США при президенте Джо Байдене. В том числе поднимаются вопросы относительно возобновления деятельности посольств.

Эти проблемные вопросы накопились в результате противоправной деятельности нескольких предыдущих команд в Белом доме. Но все они были объединены и кадрово, и одной деструктивной русофобской мыслью. Они целенаправленно создавали препоны для функционирования российского посольства в Вашингтоне... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что Россия была вынуждена пойти на зеркальные меры. Однако сейчас для Белого дома становится очевидным, что так дольше продолжаться не может. В России ранее упоминали, что разрушение двусторонних отношений с Сша не является нашим выбором.

Захарова: под компасом коллективного Запада реально лежит "топор войны".

Фото и видео: МИД России