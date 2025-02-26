Захарова: под компасом коллективного Запада реально лежит "топор войны"

В МИД РФ прокомментировали позицию Парижа и Лондона в ООН метафорой из Жюля Верна.

В Москве указали на непоследовательность правительств Франции и Великобритании при голосовании в Организации объединенных наций. По словам чиновницы из МИД РФ, речь идет о позоре для Парижа и Лондона. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что говоря о шагах со стороны Франции и Великобритании можно напомнить о сюжете известного писателя-фантаста Жюля Верна. Речь идет о его произведении "Дети капитана Гранта", в которой герои приплыли не туда только потому, что под компасом лежал топор. По словам Марии Захаровой, в романе приведена интересна метафора. Она полагает, что под компасом коллективного Брюсселя реально лежит этот "топор войны", который сбивает все настройки.

Казалось бы, они же против этого текста, и вот он, "Час Х": стрелка компаса подошла к отметке "справедливость" и появился шанс завалить американскую резолюцию, просто наложив вето. Абсурд в том, что если бы Британия и Франция, вокруг которых в Европе выстраивается вся "тусовка", были принципиальны в своей позиции, они заблокировали бы резолюцию. Но этого не произошло. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по региональному конфликту на Украине, после чего Совет Безопасности ООН принял нейтральный вариант американской резолюции по теме без обвинений в адрес России. Дипломат напомнила зрителям шоу о том, что Великобритания и Франция – это два постоянных члена Совета Безопасности ООН, которые обладают правом вето.

Захарова: всё, что было связано с изоляцией России, надо выкинуть в ведро.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik