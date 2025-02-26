В МИД РФ считают, что Запад попытался самоизолировать себя на геополитической арене.

Всё, что было связано с вопросами псевдоизоляции России, теперь надо выкинуть в ведро. Такое мнение высказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница заметила, что на деле надо было говорить о самоизоляции коллективного Брюсселя. Однако некоторые государства из данной ситуации либо вырвались, либо сейчас смотрят на эту колючую проволоку и думают о том, совершить им побег или нет.

ЭПосле цепочки их собственных действий в виде Мюнхенской конференции, того перформанса, который они устроили в рамках "Двадцатки", бесконечного перебрехивания друг с другом они сделали правильно, изолировав себя. Они опасны для общения. Не с точки зрения, что они мощны, – они просто не умеют себя вести. Это какая-то душевная болезнь. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В внешнеполитическом ведомстве России добавили, что коллективный Запад постоянно находится в каком-то агрессивном состоянии, а политические лидеры имеют маниакальные фобии, так как им постоянно кажется, что на них якобы кто-то нападает. Мария Захарова добавила, что сами же эти страны идентифицировали сами себя как опасных и буйных в глазах мирового сообщества.

"Зачем говорить в пустоту?" Захарова – о выступлении главы МИД Канады на G20.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik