В МИД РФ напомнили о том, что Вашингтон хочет сделать из Канады новый американский штат.

В Москве сочли поведение Канады на прошедшем саммите G20 ("Большой двадцатки") безумием. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что министр внешнеполитического ведомства Оттавы всё свое выступление говорил о том, как это североамериканская страна будет отстаивать независимость киевского режима. При этом лидер Белого дома практически ежедневно публично говорит о том, что не видит Канаду в статусе самостоятельного государства.

С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В связи с этой ситуацией Мария Захарова задала вопрос о том, действительно ли канадские власти думают о том, что них сейчас нет никаких других проблем, кроме как поднимать вопрос суверенитета Украины. В МИД России добавили, что к привязке к саммиту G20 надо говорить о тех странах, которые находятся внутри объединения и говорить непосредственно с Вашингтоном.

Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik