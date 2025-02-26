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"Зачем говорить в пустоту?" Захарова – о выступлении главы МИД Канады на G20

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В МИД РФ напомнили о том, что Вашингтон хочет сделать из Канады новый американский штат.

В Москве сочли поведение Канады на прошедшем саммите G20 ("Большой двадцатки") безумием. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница добавила, что министр внешнеполитического ведомства Оттавы всё свое выступление говорил о том, как это североамериканская страна будет отстаивать независимость киевского режима. При этом лидер Белого дома практически ежедневно публично говорит  о том, что не видит Канаду в статусе самостоятельного государства.

С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В связи с этой ситуацией Мария Захарова задала вопрос о том, действительно ли канадские власти думают  о том, что  них сейчас нет никаких других проблем, кроме как поднимать вопрос суверенитета Украины. В МИД России добавили, что к привязке к саммиту G20 надо говорить о тех странах, которые находятся внутри объединения и говорить непосредственно с Вашингтоном.

Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: канада, мария захарова, мид, саммит g20
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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