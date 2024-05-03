Минстрой признал два проекта благоустройства из Петербурга лучшими

Речь идет о набережной Большой Невки и скейт-парке.

Два петербургских проекта благоустройства с применением инновационных цветных асфальтобетонных смесей попали в перечень лучших практик Минстроя России. Речь идет о набережной Большой Невки и скейт-парке под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта.

На набережной Большой Невки, занявшей 4-е место в реестре, была создана 725-метровая велодорожка с ярко-синим покрытием. Этот проект стал примером эффективного зонирования пространства и повышения безопасности дорожного движения.

Скейт-парк площадью 1860 м², расположившийся под путепроводом, вошел в топ-50 лучших практик (42-е место). Комплекс, предназначенный для скейтбордистов, BMX-велосипедистов и любителей самокатов, получил динамичное цветовое решение.

Оба проекта реализованы с использованием запатентованных цветных асфальтобетонных смесей, разработанных на заводе АО "АБЗ-1". Как отмечают специалисты, насыщенный синий цвет не только придает пространству современный вид, но и повышает визуальную привлекательность городской среды.

Конкурсный отбор проводился среди 396 заявок из 88 регионов страны. Включение петербургских проектов в федеральный реестр подтверждает их значимость как примеров успешного благоустройства с применением передовых технологий.

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Фото: АБЗ-1