В Ленобласти привели в порядок территорию у железной дороги на станции "Всеволожская"

Ж/д пути к "Дороге жизни" также очищены.

Комитет по транспорту Ленинградской области совместно с Октябрьской железной дорогой организовал санитарную очистку полосы отвода на станции "Всеволожская" и прилегающих к "Дороге жизни" железнодорожных путях.

Работы были выполнены в оперативном порядке по инициативе регионального комитета. В ходе уборки специалисты привели в порядок территорию вдоль железнодорожных путей, имеющих важное историческое значение как часть легендарной "Дороги жизни".

"Поддержание чистоты на таких значимых объектах - наша общая задача" Комитете по транспорту Ленобласти

Регулярные работы по благоустройству этих территорий продолжатся в рамках сотрудничества региона и Октябрьской железной дороги.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой.

Фото: Telegram / Комитет по транспорту Ленобласть