В Ленобласти привели в порядок территорию у железной дороги на станции "Всеволожская"

Комитет по транспорту Ленинградской области совместно с Октябрьской железной дорогой организовал санитарную очистку полосы отвода на станции "Всеволожская" и прилегающих к "Дороге жизни" железнодорожных путях.
Работы были выполнены в оперативном порядке по инициативе регионального комитета. В ходе уборки специалисты привели в порядок территорию вдоль железнодорожных путей, имеющих важное историческое значение как часть легендарной "Дороги жизни".
"Поддержание чистоты на таких значимых объектах - наша общая задача"
Комитете по транспорту Ленобласти
Регулярные работы по благоустройству этих территорий продолжатся в рамках сотрудничества региона и Октябрьской железной дороги.
Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой.
Фото: Telegram / Комитет по транспорту Ленобласть
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