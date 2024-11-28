Массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

10 мая около 11:40 на трассе в Тосненском районе Ленинградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, 85-летний водитель ВАЗа при перестроении столкнулся с грузовым Mercedes под управлением 39-летней женщины, после чего выехал на встречную полосу.

В результате цепной реакции ВАЗ врезался в отбойник, затем в Geely 23-летней девушки, которую отбросило на Skoda. Автомобиль Geely после удара загорелся. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Пострадали два человека: пожилого водителя ВАЗа госпитализировали, а девушка из Geely, получившая травмы, отказалась от медицинской помощи.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО