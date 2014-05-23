Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС

Иностранец рассказал о темах, которые он поднимал во время общения с главой России в Сочи.

Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал о том, что призвал российского президента Владимира Путина не оставлять эту часть Боснии и Герцеговины на откуп Европейскому союзу. Соответствующий комментарий иностранный политик сделал в интервью для телеканала RT. Ранее лидер нашего государства и представитель властей из Бани-Луки встретились друг с другом на полях международной дискуссионной площадки "Валдай" в Сочи.

Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил: когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить. Милорад Додик, политик

Милорад Додик отметил, что стороны обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине. Владимир Путин назвал ее сложной. Президент Республики Сербской указал на то, что его впечатлила речь российского лидера на "Валдае", так как анализ положений о многополярном мире был очень точным.

Президент Республики Сербской подтвердил участие в ПМЭФ-2025.

Фото: официальный сайт президента России