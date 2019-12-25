Директор Эрмитажа Пиотровский назвал безумием возрастные ограничения в музеях

За 33 года работы директором он ни разу не запрашивал разрешений на выставки.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал мнение спецпредставителя президента Михаила Швыдкого в том, что в современных культурных запретах появились элементы шизофрении. Об этом сообщил РБК.

По его словам, всему виной бюрократическая схема, когда издается запрет "чего-то не должно быть", чтобы дальше якобы аккуратно расписать по карточкам.

Это безумие: в Эрмитаж можно ходить с возрастным ограничением 4+, в какие-то залы – 10+ и т. д. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Именно обилие подобных бюрократических ограничений, как считает Пиотровский, не дает детям читать великую литературу. При этом за 33 года руководства Эрмитажем он ни разу не просил разрешений на проведение выставок и не сталкивался с проверками экспозиций на соответствие традиционным ценностям.

Ранее мы сообщали, что бесплатный вход в Эрмитаж собрал длинные очереди.

Фото: Piter.TV