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В дни проведения ПМЭФ введут дорожные ограничения
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В дни проведения ПМЭФ введут дорожные ограничения

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Идет работа с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В период проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума, с 18 по 21 июня, в городе введут дорожные ограничения для водителей. Об этом напомнил 15 мая вице-губернатор Валерий Москаленко. 

Работаем с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Обо всех ограничениях дорожного движения обязательно будем сообщать заранее, чтобы у петербуржцев и гостей города была возможность выстроить оптимальный маршрут и заложить необходимое время на дорогу. 

Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга 

Форум состоится в КВЦ "Экспофорум", площадь стенда остается прежней – 1,7 тыс. "квадратов". 

Кроме того, Валерий Москаленко заявил, что одно из ключевых условий допуска на площадки – наличие отрицательного результата теста на коронавирус. Усиленный санитарный контроль также предусмотрен в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах и местах общественного питания. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожные ограничения, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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