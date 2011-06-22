В дни проведения ПМЭФ введут дорожные ограничения

Идет работа с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

В период проведения XXVIII Петербургского международного экономического форума, с 18 по 21 июня, в городе введут дорожные ограничения для водителей. Об этом напомнил 15 мая вице-губернатор Валерий Москаленко.

Работаем с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Обо всех ограничениях дорожного движения обязательно будем сообщать заранее, чтобы у петербуржцев и гостей города была возможность выстроить оптимальный маршрут и заложить необходимое время на дорогу. Валерий Москаленко, вице-губернатор Петербурга

Форум состоится в КВЦ "Экспофорум", площадь стенда остается прежней – 1,7 тыс. "квадратов".

Кроме того, Валерий Москаленко заявил, что одно из ключевых условий допуска на площадки – наличие отрицательного результата теста на коронавирус. Усиленный санитарный контроль также предусмотрен в аэропорту, на вокзалах, в гостиницах и местах общественного питания.

Фото: Piter.TV