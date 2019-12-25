Пятилетнего ребенка убитой в Петербурге девушки передали органам опеки

Такое решение принял Калининский районный суд 13 ноября.

Калининский районный суд Петербурга передал пятилетнего ребенка погибшей девушки под попечение городских органов опеки. Соответствующее ходатайство стороны обвинения суд удовлетворил 13 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Ребенок 2021 года рождения также является сыном Якуба Сулейманова, которого обвиняют в убийстве его матери с особой жестокостью. В тот же день суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сулейманов выступал против передачи ребенка органам опеки. По его мнению, несовершеннолетний мог остаться на попечении его матери.

По версии следствия, нападение произошло днем 12 ноября возле входа в общежитие в Петербурге. Мужчина нанес девушке множественные ножевые ранения и скрылся. Пострадавшая умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Ранее мы сообщали, что подростка отправили в колонию после стрельбы по прохожему на проспекте Шаумяна.

Фото: Piter.TV