Беглов и Патрушев оценили обновление старейшего фанерного комбината Петербурга

Петербургский фанерный комбинат почти втрое увеличил инвестиции в развитие.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и губернатор Петербурга Александр Беглов ознакомились с модернизацией фанерного комбината в поселке Понтонный Колпинского района. Во время визита 13 ноября представители власти осмотрели производственные цеха, лабораторию и выставку готовой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На предприятии работают более 450 человек. Ежегодно комбинат выпускает около 120 тыс. кубометров березовой фанеры. Беглов отметил, что производство с многолетней историей превратилось в современный технологический комплекс.

В составе предприятия действует единственный в группе "Свеза" центр научных исследований и разработок. Его сотрудники занимаются созданием новых технологий, разработкой продукции и улучшением ее характеристик.

В 2025 году объем инвестиций в развитие комбината вырос почти втрое и достиг 600 млн рублей. Деньги направили на замену оборудования, внедрение автоматизированной системы контроля прочности и технологий машинного зрения. На упаковочной линии установили роботизированный манипулятор. Также финансирование получили экологические проекты и мероприятия по улучшению условий труда.

В мае 2026 года комбинат запустил выпуск обновленных стеновых панелей из фанеры. Кроме того, предприятие обеспечивает теплом поселок Понтонный. Его котельная обслуживает 14 многоквартирных домов, детский сад и школу.

Беглов рассказал и о мерах городской поддержки промышленности. В 2026 году на субсидирование обновления оборудования предприятий малого, среднего и крупного бизнеса предусмотрено около 620 млн рублей. Компенсация может составить до 50 % понесенных затрат.

Дмитрий Патрушев сообщил о федеральных мерах поддержки лесопромышленного комплекса. Сохранение ставок платы и отмена дополнительных платежей по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года в рамках приоритетных инвестиционных проектов, позволит направить на развитие отрасли около 20 млрд рублей.

Также компаниям продлили до июля 2027 года срок исполнения обязательств по воспроизводству лесов, которые необходимо было выполнить в 2026 году. По оценке вице-премьера, это позволит высвободить для отрасли еще около 8 млрд рублей в текущем году.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга