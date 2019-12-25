Сына бывшего сенатора арестовали в Петербурге из-за ссылки на запрещенную соцсеть

В Петербурге наказали сына экс-сенатора за упоминание запрещенной соцсети.

В Петербурге суд назначил семь суток административного ареста Владиславу Тюльпанову, сыну бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. Его признали виновным в распространении информации о деятельности организации, запрещенной на территории России.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, нарушение выявили сотрудники полиции 12 ноября. В описании Telegram-канала Тюльпанова находилась ссылка на запрещенную социальную сеть, которую он называл своей главной площадкой для общения.

Правоохранители расценили публикацию ссылки как распространение информации о деятельности запрещенной организации. Владислав Тюльпанов признал вину. По итогам рассмотрения дела Смольнинский районный суд назначил ему административный арест сроком на семь суток.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение против строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV