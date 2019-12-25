Автомобили назвали причиной более 70% загрязнения воздуха в Петербурге

Эксперты усомнились, что одних мер по сокращению автомобильных выбросов хватит для улучшения экологии города.

Власти Петербурга связывают более 70 % загрязнения городского воздуха с автомобильным транспортом. По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, интенсивное движение машин приводит к периодическому превышению предельно допустимых концентраций оксида серы и диоксида углерода.

Для сокращения вредных выбросов городские власти намерены развивать использование газомоторного топлива и стимулировать переход на электромобили. Сейчас владельцы экологичного транспорта освобождены от транспортного налога до 2031 года, а электромобили могут бесплатно парковаться в зонах платной стоянки. Кроме того, в Невском районе летом открылся крупный зарядный энергохаб. Около 70 % городского автобусного парка уже работает на газомоторном топливе. На газ переводят и котельные.

При этом специалисты считают, что сводить экологические проблемы мегаполиса исключительно к автомобильным выхлопам неправильно. Председатель правления Санкт-Петербургского экологического союза Семен Гордышевский обратил внимание на работу трех городских очистных сооружений — Юго-Западных, Центральной и Северной станций аэрации. На этих объектах сжигают иловый осадок, в котором могут содержаться различные химические соединения, поступающие в канализацию от лабораторий, химчисток, медицинских учреждений и предприятий.

Еще одним источником загрязнения эксперты называют шинную пыль. Она образуется при износе автомобильных покрышек и содержит смесь химических веществ. Поэтому даже полный переход на электромобили не избавит Петербург от этого вида загрязнения.

Урбанист и генеральный директор компании "Автодор-Девелопмент" Анастасия Козлова считает, что ограничительные меры сами по себе не гарантируют экологического эффекта. По ее мнению, горожанам необходимо предложить доступные и выгодные способы перехода на более экологичный транспорт. Эксперт также подчеркнула важность открытого диалога между властями и жителями.

В качестве еще одного способа улучшить качество воздуха специалисты рассматривают сокращение количества автомобилей в городе. Среди возможных мер называют расширение платных парковочных зон, введение платы за въезд в исторический центр и перераспределение дорожного пространства в пользу трамваев и велосипедных маршрутов.

Отдельной проблемой остаются незаконные свалки строительных отходов. По словам Корабельникова, недобросовестные подрядчики продолжают складировать мусор на освобожденных территориях. Власти намерены менять подход к использованию таких участков: их планируют благоустраивать, сдавать в аренду под производство или приспосабливать для городской инфраструктуры. Кроме того, законодатели готовят ужесточение ответственности за размещение отходов в лесах. Максимальные штрафы для профильных компаний могут увеличить до 1 млн рублей.

Ранее в Петербурге заключили под стражу строителя, присвоившего 2,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV