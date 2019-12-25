  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 25 сентября в Выборгском и Калининском районах ограничат движение
Сегодня, 11:32
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 25 сентября в Выборгском и Калининском районах ограничат движение

0 0

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и реконструкции инженерных сетей.

Дорожные ограничения с 25 сентября вводятся в двух районах Петербурга, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Выборгском районе из-за работ по ремонту дорожного покрытия до 26 сентября затруднится движение по Домостроительной улице от Верхней улицы до проспекта Культуры, закроется – по 6-му Верхнему переулку в створе Домостроительной улицы.

А в Калининском районе в связи с реконструкцией инженерных сетей по 27 сентября ограничивается проезд по проспекту Науки от улицы Веденеева до улицы Обручевых. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 24 сентября дорожные ограничения вводятся в Песочном. В поселке также ожидается дорожный ремонт. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии