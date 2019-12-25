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С 5 и 7 октября дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга
Сегодня, 12:43
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С 5 и 7 октября дорожные ограничения вводятся в четырех районах Петербурга

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Проезд затруднится в Василеостровском, Московском, Петроградском и Фрунзенском районах.

В четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта с 5 и 7 октября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

В Василеостровском районе из-за ремонта дорожного полотна с 7 до 9 октября перекроют боковой проезд нечетной стороны Мичманской улицы от улицы Кораблестроителей до Морской набережной. В Московском районе с 5 по 15 октября по этой же причине затруднится движение по проспекту Космонавтов от улицы Типанова до Бассейной улицы. 

В Петроградском районе с 7 до 10 октября в связи с работами по ремонту инженерных сетей ограничивается проезд по Лодейнопольской улице от Левашовского проспекта до Пудожской улицы. А во Фрунзенском районе с 7 по 8 октября осложнят движение по Бухарестской улице от улицы Фучика до улицы Белы Куна. На объекте восстанавливают трамвайные пути. 

Ранее мы рассказывали о том, что две полосы КАД на дамбе перекроют до конца октября из-за ремонта. 

Фото: pxhere 

Теги: гати, дорожные ограничения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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