У станции «Рыбацкое» появится перехватывающая парковка на 124 места

Власти Петербурга продолжают развивать транспортную инфраструктуру, включая строительство новых парковочных зон.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация масштабной программы по модернизации транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых проектов стало создание перехватывающей парковки на 124 машино-места у станции метро "Рыбацкое".

Параллельно завершён капитальный ремонт станции "Удельная", включая замену четырёх эскалаторов. На первой линии метрополитена ведутся работы по обновлению тяговой сети на станциях "Кировский завод", "Лесная" и "Гражданский проспект".

В сфере наземного транспорта завершена реконструкция ремонтной зоны в Автобусном парке № 7, продолжается модернизация Автобусного парка № 1. В промзоне "Каменка" идёт проектирование нового парка, а в Ржевке строится парк для электробусов.

Для велосипедистов обустроено 2,9 км дорожек во Фрунзенском и Приморском районах, запланировано строительство ещё 1,4 км в Московском районе. В трамвайном хозяйстве отремонтировано 7,4 км путей, заменены трансформаторы и модернизированы сети. Все работы выполняются в соответствии с отраслевой схемой развития транспорта города.

Ранее сообщалось, что экологический технопарк в Невинномысске готовится к вводу в эксплуатацию.

Фото: Piter.TV