На железнодорожной станции "Рыбацкое" двое силой отобрали у мужчины сумку

В сумке находились 25 тысяч рублей, два флакона с парфюмом и банковские карточки. Общий материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

В Петербурге транспортные полицейские задержали злоумышленников, которые ограбили мужчину на железнодорожной станции "Рыбацкое". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Потерпевший пояснил, что на железнодорожной станции Рыбацкое его ограбили двое неизвестных мужчин. Они, применив физическую силу, сорвали у него с плеча сумку и скрылись в неизвестном направлении. В сумке находились 25 тысяч рублей, два флакона с парфюмом и банковские карточки. Общий материальный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались уроженцы из Средней Азии 25 и 22 лет. Часть похищенных вещей и денежных средств обнаружены в квартире одного из фигурантов.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Также на Заневском проспекте у еще одного мужчины украли рюкзак с миллионом рублей.

Фото: Piter.tv