Станцию Рыбацкое проверили к переводу электричек с 1 июля

Железнодорожную станцию Рыбацкое проинспектировали на готовность к изменению маршрутов электричек с 1 июля. Метрополитен усилил движение на зелёной ветке, а на трёх автобусных маршрутах добавили рейсы.

Перед переводом электричек Волховстроевского направления на станцию Рыбацкое специалисты провели проверку её инфраструктуры. Новый порядок движения поездов начнёт действовать с 1 июля.

Для удобства пассажиров городской метрополитен увеличил интервалы движения поездов на Невско-Василеостровской линии. На автобусных маршрутах под номерами 326, 324 и 330 добавлено дополнительное количество рейсов.

Начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Петербурга Сергей Федоров сообщил, что принятых мер для приёма пассажиров на станции метро Рыбацкое достаточно как сейчас, так и в будущем, когда закроют Московское направление и пассажиропоток перенаправят на эту станцию.

Инфраструктура станции метро и подземного перехода адаптирована для маломобильных граждан. У станции оборудованы две перехватывающие парковки на 77 и 124 машиноместа.

Ранее мы сообщили о том, что для первой ВСМ Москва — Петербург прошли испытания контактной сети.

Фото: Piter.TV