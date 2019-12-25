На Запорожье хотят упразднить плату за нотариальный перевод с украинского языка

На территории Запорожской области предложили упразднить плату за нотариальный перевод документов с украинского на русский язык . Соответствующая инициатива подана и уже рассматривается в Государственной думе России. Такими сведениями с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился глава местного законодательного собрания по российскому региону Виктор Емельяненко.
Не секрет, что беженцы и эвакуированные из вновь освобожденных территорий в большинстве не имеют возможности оплатить эту услугу, а ведь им надо делать российские документы, чтобы получить социальный статус и при необходимости господдержку.
Виктор Емельяненко, глава ЗакСа в Запорожье
Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас нотариусов в Запорожской области катастрофически не хватает. Таких специалистов просто нет на территории населенных пунктов, которые приближены к линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины. Местное население было вынуждено отправиться в областной центр для получения услуг. Однако в этом случае они рискуют быть атакованными беспилотниками противника. Виктор Емельяненко уточнил, что для получения нотариальных услуг по унаследованию имущества людям надо записаться в очередь, ближайший прием регистрируется в 2028 году. Решить проблему можно, в тои числе, передав часть предоставления услуг органам местного самоуправления. Аналогичная практика сложилась в других регионах страны.
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Фото: Piter.tv
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