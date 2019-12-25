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На Запорожье хотят упразднить плату за нотариальный перевод с украинского языка
Сегодня, 11:52
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На Запорожье хотят упразднить плату за нотариальный перевод с украинского языка

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Виктор Емельяненко о том, что сейчас подобные правки уже работают в ряде регионов страны.

На территории Запорожской области предложили упразднить плату за нотариальный перевод документов с украинского на русский язык . Соответствующая инициатива подана и уже рассматривается в Государственной думе России. Такими сведениями с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился глава местного законодательного собрания по российскому региону Виктор Емельяненко.

Не секрет, что беженцы и эвакуированные из вновь освобожденных территорий в большинстве не имеют возможности оплатить эту услугу, а ведь им надо делать российские документы, чтобы получить социальный статус и при необходимости господдержку.

Виктор Емельяненко, глава ЗакСа в Запорожье

Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас нотариусов в Запорожской области катастрофически не хватает. Таких специалистов просто нет на территории населенных пунктов, которые приближены к линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины. Местное население было вынуждено отправиться в областной центр для получения услуг. Однако в этом случае они рискуют быть атакованными беспилотниками противника. Виктор Емельяненко уточнил, что для получения нотариальных услуг по унаследованию имущества людям надо записаться в очередь, ближайший прием регистрируется в 2028 году. Решить проблему можно, в тои числе, передав часть предоставления услуг органам местного самоуправления. Аналогичная практика сложилась в других регионах страны.

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Фото: Piter.tv

Теги: виктор емельяненко, госдума, запорожская область, запорожье, нотариус, перевод, русский язык, украинский язык
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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