Электричка сбила лося на ж/д перегоне Строганово – Мшинская

Информация по факту гибели дикого животного передана в органы по охране природных ресурсов.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по гибели лося на железнодорожных путях в Ленинградской области. Об этом сообщили сотрудники транспортной полиции.

Около двенадцати часов дня 5 июля в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 81 километре железнодорожного перегона Строганово – Мшинская Ленинградской области электричка сбила лося. Дикое животное внезапно выбежало на железнодорожные пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение и подал сигнал повышенной громкости. Но наезд предотвратить не удалось из-за небольшого расстояния. От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Данный факт на график движения поездов по данному участку железной дороги не повлиял.

Информация по факту гибели дикого животного передана в органы по охране природных ресурсов.

На прошлой неделе произошло ДТП с лосем на трассе "Зеленогорск-Приморск-Выборг".

Фото: Piter.tv (архив)