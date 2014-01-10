В Петербурге во время ливня затопило железнодорожную станцию "Рыбацкое". Об этом вечером 28 июля рассказали очевидцы в социальных сетях.
Ж/д станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня.
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Судя по кадрам, воды на станции было не так много. Однако она продолжает стекать с потолка. Сотрудники станции стараются исправить неполадки, сливая воду на улицу.
Ранее мы писали, что в Петербурге дежурят 67 аварийных бригад "Водоканала".
Видео: Telegram / Протестный Петербург
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