Вода стекала с потолка.

В Петербурге во время ливня затопило железнодорожную станцию "Рыбацкое". Об этом вечером 28 июля рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ж/д станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня. автор поста

Судя по кадрам, воды на станции было не так много. Однако она продолжает стекать с потолка. Сотрудники станции стараются исправить неполадки, сливая воду на улицу.

Ранее мы писали, что в Петербурге дежурят 67 аварийных бригад "Водоканала".

Видео: Telegram / Протестный Петербург