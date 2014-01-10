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В Петербурге во время ливня затопило железнодорожную станцию "Рыбацкое"

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Вода стекала с потолка.

В Петербурге во время ливня затопило железнодорожную станцию "Рыбацкое". Об этом вечером 28 июля рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ж/д станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня. 

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Судя по кадрам, воды на станции было не так много. Однако она продолжает стекать с потолка. Сотрудники станции стараются исправить неполадки, сливая воду на улицу. 

Ранее мы писали, что в Петербурге дежурят 67 аварийных бригад "Водоканала".

Видео: Telegram / Протестный Петербург

 

Теги: ливни, потоп, станция рыбацкое
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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