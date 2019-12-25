В Петербурге дежурят 67 аварийных бригад "Водоканала"

В городе ожидают ливни, грозы и даже град.

Во вторник, 28 июля, пресс-служба петербургского "Водоканала" сообщила, что во избежание возможных скоплений воды в городе будут дежурить 67 аварийных бригад, оснащенные спецтехникой и другим оборудованием.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами сегодня могут пройти кратковременные дожди, грозы, ливни, град и порывистый ветер. Такая погода продержится до 1 августа.

Как только пойдет ливень, бригады начнут объезд по заранее составленному маршруту для осмотра сетей предприятия вблизи остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков с большим потоком пешеходов и автомобильных магистралей. Если в водоприемное устройство упадут ветки, палки, бутылки и другое, то специалисты оперативно устранят засор.

К дождям "Водоканал" готовится заранее: откачивает сточные воды из тоннельных коллекторов и запускают дополнительные насосы на очистных сооружениях.

Специалисты обращают внимание, что локальные подтопления возникают в случае, если осадки выпадают с интенсивностью больше 15 мм за 20 минут. Через некоторое время система водоотведения принимает весь объем дождя.

Сообщить о скоплении воды на тротуарах и проезжей части во время и после дождя можно на Горячую линию по телефону 305-09-09.

Ранее мы писали, что в среду жару в Петербурге сменят грозы.

Фото: Piter.tv