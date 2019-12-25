В среду жару в Петербурге сменят грозы

Температура воздуха в этот день поднимется до +25…+27 градусов.

В среду, 28 июля, влияние на погоду в Петербурге окажет приближающийся с запада холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой обширные поля кучево-дождевых облаков, которые станут причиной дождей ливневого характера и гроз. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день прогреется до +25…+27 градусов. В Ленобласти ожидается +23…+28 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что температура воздуха в Петербурге может подняться до +42 градусов.

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