Температура воздуха в Петербурге может подняться до +42 градусов

Такие погодные изменения могут стать причиной серьезных катаклизмов.

Климатолог РАН Владимир Семенов предрек Петербургу до +42 градусов летом через 50-80 лет. Такими прогнозами он поделился с изданием Neva.today.

Специалист объяснил, что за последние несколько десятилетий средняя температура воздуха в России и в некоторых европейских странах стала повышаться. Такие погодные изменения могут стать причиной серьезных катаклизмов.

Повышение средней температуры может привести к сильным осадкам и частым наводнениям. По словам климатолога, 80% вины за это лежит на человеке.

Ранее мы писали, что Петербург и Архангельск могут уйти под воду из-за глобального потепления.

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