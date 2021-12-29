На Эвересте из-за глобального потепления тает лед

Лед истончается примерно на два метра в год.

Ученые из США выяснили, что ледник Эвереста тает в связи с глобальным потеплением. Об этом сообщается на сайте Университета штата Мэн.

Данные были взяты при анализе ледяного керна с вершины Эвереста. В связи с таянием ледника могут участиться случаи схода лавин, а также уменьшиться запасы питьевой воды.

Ученые отмечают, что истончается примерно на два метра в год. Дело в том, что из-за исчезновения постоянного снежного покрова уменьшилась способность отражать солнечные лучи, в результате усилилось таяние и сублимация. Так, за 25 лет толщина ледника сократилась на 55 метров. Для сравнения, накопление этого льда заняло 2 тыс. лет.

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