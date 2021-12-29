Ученые выяснили, что мозг человека подсознательно различает даже очень похожие звуки

В эксперименте участвовали 20 добровольцев.

Ученые из Высшей школы экономики и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН провели исследование и доказали, что мозг человека различает подсознательно даже очень похожие звуки при пассивном прослушивании. Статья была опубликована в журнале Neuropsychologia.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых добровольцев. Их просили слушать звуки, а ученые при помощи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) измеряли реакцию мозга на предъявленные стимулы. Все звуки были между собой очень похожи. Вероятность, что их можно было различить составляла 40%. Сначала было активное слушание и 3 звука, а затем пассивное слушание и 5 звуков.

Оказалось, что человек даже при пассивном слушании смог различить очень похожие звуки.

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