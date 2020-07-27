С помощью математической методики исследователи изучили головной мозг 130 видов млекопитающих.

Появилось опровержение мифа о человеческом мозге. Об этом сообщает Planet Today со ссылкой на исследователей из Университета Тель-Авива, Ветеринарного института имени Кимрона и Израильского технологического института с помощью МРТ.

Удалось определить проводимость мозга, то есть число синапсов, через которые проходит информация в нейронной сети. Общая плотность нейронных связей одинакова у всех млекопитающих, больших и маленьких, включая человека. При этом, профессор из Университета Тель-Авива Яниф Ассаф уверен, что несмотря на сходство нейронных сетей, они достигаются разными типами связи. Некоторые млекопитающие имеют более низкую связность внутри полушарий, а у кого-то она наоборот – выше.

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Видео: YouTube / Allen Institute