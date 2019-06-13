Отмечается, что собака-поводырь играет важную роль в качестве средства передвижения для слабовидящих. Однако такое решение подходит далеко не каждому.

Создана виртуальная собака-поводырь для слабовидящих людей. Авторами изобретения являются ученые из Университета Лафборо.

Ученые уверены, что их изобретение достаточно актуально в нынешних реалиях. Многие слабовидящие люди не могут завести собаку из-за стоимости, небольшой квартиры или даже аллергии на животных. Теперь для таких людей создано роботизированное устройство, которое можно держать в руке как поводок. Оно получило название Thea. При создании разработчики вдохновлялись игровыми консолями виртуальной реальности.

Thea способна заменить собаку-поводыря. В прибор внедрена навигационная система, которую обычно используют в составе систем управления движения космических аппаратов. Кроме того, такие системы используются на Международной космической станции. Устройство оснащено камерами и может строить трехмерное изображение окружающей среды. Thea может общаться со своим хозяином и предупреждать его об опасности.

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Видео: YouTube / Loughborough University