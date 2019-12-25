Петербургский художник представил 7 изобретений, которых не хватает на карантине

В их числе лазерное сомбреро, робот-лифтер и фитнес-браслет с режимом психологического давления.

Петербургский художник Duran представил семь изобретений, которых не хватает людям, сидящим на карантине. Забавные рисунки он опубликовал на своей странице "ВКонтакте".

В частности, Duran предложил разработать лазерное сомбреро, которое рисует вокруг человека круг радиусом 1,5 метра. При нарушении границ будет срабатывать система безопасности.

В условиях, в которых сейчас оказались люди из-за пандемии коронавируса, хорошую службу бы сослужил робот-лифтер. Чтобы не касаться лишний раз кнопок лифта, человеку достаточно показать на пальцах нужный этаж.

Люди, вынужденные сидеть на самоизоляции, стали все чаще жаловаться на переедание и набор веса. Эту проблему может решить фитнес-браслет с режимом психологического давления. Каждый раз, когда вы захотите что-то съесть, он будет напоминать вам о весе и лете, которое все-таки может наступить.

Для снижения уровня стресса и раздражения в ситуации, когда с семьей приходится проводить все свое время, художник предлагает воспользоваться глушителями чавканья, сопения, икания, глотания и дыхания.

Также Duran предложил создать крошкобота, горячую линию "Анонимные дропаголики" и мобильный угол школы.

Ранее мы писали, что из-за самоизоляции в Петербург "вернулись" гигантские еноты-полоскуны.

Фото: ВКонтакте / Duran