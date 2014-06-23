У Казанского собора на художника напали с удушающим приёмом

Нападавшим на уличного художника мог быть чиновник.

В центре Петербурга у Казанского собора неизвестный напал на уличного художника. Инцидент произошёл 1 сентября. Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как крупный мужчина применил к художнику удушающий приём и удерживал его в таком положении несколько минут. Потерпевший кричал, что задыхается, и просил о помощи. Рядом находились ещё двое мужчин, которые разгромили экспозицию художника, разбросав его работы.

Причины конфликта пока неизвестны. По предварительным данным, нападавшим может быть сотрудник районной администрации. В полиции проверяют эту информацию, пишет 78.ru.

В конце января в Петербурге после удушающего захвата охранника умер посетитель магазина "Перекрёсток". В марте 2025 года схожий конфликт произошёл между подростком и охранником торгового центра в Купчино.

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Фото: Piter.TV