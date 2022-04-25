Полиция Петербурга пресекла хищение золота на 800 тыс. рублей

Злоумышленница самостоятельно обратилась в отдел.

В Петербурге полицейские пресекли хищение золотых украшений на сумму 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в МВД России.

Днем 1 сентября неизвестные проникли в двухэтажный частный дом на улице Кольцова, повредив окно. Они использовали аккумуляторную болгарку, чтобы распилить два сейфа. Из одного из них и украли ювелирные изделия.

В тот же день в отдел обратилась девушка 2002 года рождения с Искровского проспекта. По ее словам, ранее с ней связывались "представители спецслужб". Все похищенное местная жительница сдала правоохранителям. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что риелтора обвинили в мошенничестве с недвижимостью в Петербурге.

Фото: Piter.TV