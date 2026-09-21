Эксперты развеяли главные мифы о донорстве костного мозга

Эксперты "Радиоклуба на Карповке" "Петербургского дневника" объяснили, почему важно становиться донорами костного мозга. По словам заместителя декана педиатрического факультета СПбГПМУ Ивана Лисицы, в университете эта тема интегрирована в учебную программу: студенты с первого курса посещают занятия по основам добровольчества при кафедре онкологии, где рассказывают о формировании пула доноров. В вузе регулярно проходят акции по популяризации донорства. Как будущие врачи, студенты могут сами стать донорами и помочь людям. С каждым годом все больше ребят включаются в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Заместитель декана педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Иван Лисица отметил, что большинство людей ошибочно считают донацию болезненной, хотя на самом деле процедура проходит практически безболезненно – он знает это по собственному опыту, так как сам является донором. Подготовка к донации занимает около недели и включает ежедневный забор крови и другие несложные процедуры. На этот период можно оформить больничный. Сама процедура длится несколько часов, а восстановление проходит комфортно.
Руководитель отдела трансфузиологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Дмитрий Певцов рассказал, что костный мозг играет ключевую роль в кроветворении. До эры трансплантации при его поражении применялась химиотерапия, но существовал порог токсичности, после которого лекарства убивали орган. Трансплантация позволила преодолеть этот барьер.
Петербург и Москва являются лидерами в этой области. Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой — крупнейшая не только в России, но и в Европе. В прошлом году здесь выполнили более 500 трансплантаций. Центр делает заготовки стволовых клеток не только для себя, но и для других городов.
Дмитрий Певцов подчеркнул, что у доноров есть медицинские противопоказания. При вступлении в регистр проводится обследование врачом-трансфузиологом. От потенциального до реального донорства может пройти много лет, за которые состояние здоровья человека меняется. Перед процедурой проводится тщательное обследование, чтобы убедиться в здоровье донора.
Эксперты отметили, что с каждым годом всё больше людей участвуют в донорстве и пополняют Федеральный регистр. Однако чем больше социальной рекламы и осведомлённости, тем больше жизней удастся спасти. Даже если 99% потенциальных доноров никогда не совпадут с реципиентами, без них невозможно найти того самого генетического близнеца и подарить шанс на жизнь.
Ранее фонд "Алёша" рассказал о спасении пятерых детей, которым собрали более 110 млн рублей на трансплантацию костного мозга.
Фото: Пресс-служба Городской станции переливания крови
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