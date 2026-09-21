Эксперты развеяли главные мифы о донорстве костного мозга

Большинство людей ошибочно считают донацию болезненной, хотя на самом деле процедура проходит практически безболезненно.

Эксперты "Радиоклуба на Карповке" "Петербургского дневника" объяснили, почему важно становиться донорами костного мозга. По словам заместителя декана педиатрического факультета СПбГПМУ Ивана Лисицы, в университете эта тема интегрирована в учебную программу: студенты с первого курса посещают занятия по основам добровольчества при кафедре онкологии, где рассказывают о формировании пула доноров. В вузе регулярно проходят акции по популяризации донорства. Как будущие врачи, студенты могут сами стать донорами и помочь людям. С каждым годом все больше ребят включаются в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Заместитель декана педиатрического факультета Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Иван Лисица отметил, что большинство людей ошибочно считают донацию болезненной, хотя на самом деле процедура проходит практически безболезненно – он знает это по собственному опыту, так как сам является донором. Подготовка к донации занимает около недели и включает ежедневный забор крови и другие несложные процедуры. На этот период можно оформить больничный. Сама процедура длится несколько часов, а восстановление проходит комфортно.

Руководитель отдела трансфузиологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Дмитрий Певцов рассказал, что костный мозг играет ключевую роль в кроветворении. До эры трансплантации при его поражении применялась химиотерапия, но существовал порог токсичности, после которого лекарства убивали орган. Трансплантация позволила преодолеть этот барьер.

Петербург и Москва являются лидерами в этой области. Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой — крупнейшая не только в России, но и в Европе. В прошлом году здесь выполнили более 500 трансплантаций. Центр делает заготовки стволовых клеток не только для себя, но и для других городов.

Дмитрий Певцов подчеркнул, что у доноров есть медицинские противопоказания. При вступлении в регистр проводится обследование врачом-трансфузиологом. От потенциального до реального донорства может пройти много лет, за которые состояние здоровья человека меняется. Перед процедурой проводится тщательное обследование, чтобы убедиться в здоровье донора.

Эксперты отметили, что с каждым годом всё больше людей участвуют в донорстве и пополняют Федеральный регистр. Однако чем больше социальной рекламы и осведомлённости, тем больше жизней удастся спасти. Даже если 99% потенциальных доноров никогда не совпадут с реципиентами, без них невозможно найти того самого генетического близнеца и подарить шанс на жизнь.

Ранее фонд "Алёша" рассказал о спасении пятерых детей, которым собрали более 110 млн рублей на трансплантацию костного мозга.

Фото: Пресс-служба Городской станции переливания крови