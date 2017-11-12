Умер художник Овчинников, создавший галерею под открытым небом в Боровске

Народному художнику было 88 лет. Он известен росписями домов в старинном городе, благодаря которым Боровск стал привлекателен для туристов.

Художник и краевед Владимир Овчинников умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Боровского муниципального округа Калужской области Николай Калиничев. Овчинников известен росписями домов в Боровске.

Глава округа отметил, что именно благодаря его творческим находкам, особому видению и любви к малой родине старинный Боровск открылся заново для туристов и ценителей искусства. Город стал настоящей галереей под открытым небом. Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До 1998 года жил в Москве, затем переехал в Боровск. Художник представлял свои работы, в том числе в Боровской картинной галерее.

Помимо настенной живописи, Овчинников работал в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и других. Всего он создал около ста росписей на стенах домов Боровска. Одна из наиболее известных его работ — "Звездолет Овчинникова". Этот арт-объект посвящен ученым, писателям и космонавтам.

Фото: Дом Полежаевых


