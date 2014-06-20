Умер музыкант Николай Ксенофонтов, игравший с "Машиной времени" и "Сплином"

Перкуссионисту, барабанщику и певцу было 66 лет. Он был одним из основателей рок-группы "Квартал", а в последние годы жил в родном селе в Калужской области.

На 67-м году жизни скончался музыкант Николай Ксенофонтов — перкуссионист, барабанщик и певец, известный по работе с группами "Машина времени", "Сплин", "Несчастный случай", "Маша и Медведи", а также как один из основателей рок-группы "Квартал".

Ксенофонтов родился 30 мая 1959 года в селе Березичи Козельского района Калужской области. В молодости уехал в Калугу учиться, затем последовал за любимой девушкой в Москву, где поступил в Московский государственный университет печати. Когда романтические отношения закончились, он глубже погрузился в музыку. Позже встретил Елену, которая стала его женой и музой на многие годы.

В 1980-х годах вместе с Артуром Пилявиным он основал рок-группу "Квартал". Его перкуссию можно услышать в таких песнях, как "Парамарибо", "Там, на Таити", "Остров белых птиц", "Снег", "Южный крест" и "Ночной трамвай". В группе он проработал более 20 лет. После ухода стал востребованным сессионным музыкантом, много гастролировал с "Машиной времени". За свою карьеру записал около 50 альбомов с разными исполнителями, включая "Сплин", "Машу и Медведей", "Несчастный случай", Земфиру (признана иностранным агентом) и Николая Носкова.

Несколько лет назад Ксенофонтов вернулся в родное село Березичи. Увлекся резьбой по дереву, создавал шкатулки и музыкальные инструменты. Мечтал создать культурно-туристический центр. В последние годы тяжело болел, перенес инсульт.

