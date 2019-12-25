В Химках у жилого дома нашли тело 11-летнего ребенка

По предварительным данным, девочка жила с матерью-одиночкой.

Тело ребенка нашли у жилого дома в Московской области. Трагедия произошла в Химках. Об этом сообщает издание MK.RU.

Погибшей оказалась 11-летняя девочка. Ее нашли рядом с домом на улице Совхозной. Известно, что ребенок жил в многодетной семье. Мать, по предварительным данным, воспитывала дочь без отца. Официальных комментариев от оперативных служб о причинах случившегося пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать признали виновной в убийстве годовалого сына. О преступлении правоохранители узнали спустя шесть лет, когда о пропаже мальчика заявил его дедушка. Женщина призвалась в содеянном и объяснила поступок сложным финансовым положением. Убийство мать совершила в лесу вместе с сожителем в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

