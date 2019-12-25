Из-за самоизоляции в Петербург "вернулись" гигантские еноты-полоскуны

Они тихонько пробираются по опустевшему городу к набережным и "что-то там робко полощут в воде".

Шел "ктобызналкакой" день самоизоляции, в Петербург начали возвращаться гигантские еноты-полоскуны. Одного из них заметили в Неве, пишет петербургский дизайнер Вадим Соловьев в своем Instagram.

По словам дизайнера, еноты тихонько пробираются по опустевшему городу к набережным и "что-то там робко полощут в воде". Причем тщательно, не менее 20-ти секунд.

Соловьев уверен, что "шерстяные гиганты" вернутся обратно в лес, когда Петербург вновь оживет и наполнится людьми. А пока все остаются дома, ультра еноты будут с опаской бродить между нашими домами, аккуратно опуская огромные лапки на пустые проспекты.

Ранее мы писали, что в Петербург "прилетели" гигантские мега-грачи.

Фото: Instagram / solovyewadim