Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции

В Венгрии призвали коллег из Брюсселя не идти в обход позиции Будапешта.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что в в изоляции находится не его страна, а сам Европейский союз, который отдалился от США, Китая и России. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе выступления перед СМИ по результатам экстренного саммита ЕС по вопросам безопасности, организованного в Брюсселе. Ранее только власти из Будапешта, единственные из 27 стран-членов регионального сообщества не поддержали совместное заявление по Украине.

Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

На вопрос местных журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Виктор Орбан ответил о том, что стоит подумать об этой ситуации. По его словам, если в двух шагах от него начинается пропасть, то "обходить нас - не очень умное решение".

Орбан согласился с Трампом, что страны ЕС должны тратить больше на оборону.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor