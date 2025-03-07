В Венгрии не видят возможности одновременно поддержки как национальных армий в ЕС, так и Украины.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что согласен с американским президентом Дональдом Трампом о том, что странам Европейского союза надо выделять больший процент ВВП на собственные оборонные нужды. Иностранный политик считает, что поддерживать при этом параллельно армию киевского режима, а также существование самого украинского государства будет слишком дорого для стран коллективного Брюсселя. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе выступления перед СМИ по результатам экстренного саммита ЕС по вопросам безопасности. Он оценил слова лидера Белого дома о том, что Вашингтон не будет защищать те страны НАТО, которые не выделяют достаточно денежных средств на защиту в военном блоке.

В этом отношении господин президент прав, так что нам придется тратить больше. Вопрос в том, на что мы хотим потратить эти дополнительные деньги, ведь вариантов несколько. Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премьер подчеркнул, что Украину надо финансировать, иначе государство развалится, но все одобренные ранее три пакета поддержки со стороны ЕС - "это уже слишком много".

Сийярто: участники саммита в Париже хотят не допустить мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor