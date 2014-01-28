В Венгрии обвинили страны Европы в эскалации кризиса на Украине.

Участники экстренного саммита стран Европейского союза в Париже, который запланирован на 17 февраля, являются теми сторонами, которые три года подливал масла в огонь вооруженного противостояния Москвы и Киева в регионе, поэтому сделают все возможное для того, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта в Европе. Соответствующее заявление сделал в ходе пресс-конференции глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Иностранный чиновник выступил на совместном мероприятии с министром по иностранным делам, заместителем председателя правительства Казахстана Муратом Нуртлеу.

Это те страны, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию <...> Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против Трампа. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

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