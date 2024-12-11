Петер Сийярто укахал на возможности по энергетической безопасности Будапешта.

Будапешт рассчитывает заручиться поддержкой американской администрации президента-республиканца Дональда Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Таким образом иностранный чиновник указал, что расширение атомной электростанции снизило бы потребности европейской страны в импорте природного газа на 3,5-4 миллиарда кубометров ежегодно.

Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто указал, что страна смогла бы производить электроэнергию для собственных нужд в объеме 75 процентов. Речь идет о большом шаге в вопросе достижения энергетической безопасности.

Напомним, что единственная в Венгрии АЭС "Пакш" находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на объекте ырабатывается почти половина всей электроэнергии страны, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" такая доля, как ожидается экспертами, вырастет в два раза.

Сийярто посоветовал Киеву отменить декрет о запрете переговоров с Россией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости