Бюст правителя Черногории хотят разместить у Спасо-Преображенского собора

Черногория предложила Петербургу установить памятник историческому деятелю XIX века.

Черногорская община России предложила установить в Петербурге бюст Петра Негоша — правителя Черногории и поэта, сыгравшего заметную роль в развитии отношений с Россией в XIX веке. Об этом РИА Новости сообщил член общины, аспирант СПбГУ Мирко Калуджерович.

Инициативу представили в Москве на международной конференции, посвященной памяти поэта Балканских гор. По мнению авторов предложения, памятник станет символом исторической и духовной связи между русским, сербским и черногорским народами.

В качестве возможного места для установки бюста рассматривают территорию Спасо-Преображенского собора. В 1833 году там Петр Негош был рукоположен в сан епископа.

Черногорская община намерена в ближайшее время обратиться к властям Петербурга. Предложение планируют направить в виде письма от имени Сербской православной церкви.

Петр Негош был правителем Черногории и литератором. В XIX веке он участвовал в укреплении дипломатических связей страны с Российской империей.

Посол РФ назвал условие для возобновления прямых полетов с Черногорией.

Фото: Piter.tv