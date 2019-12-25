Посол РФ назвал условие для возобновления прямых полетов с Черногорией

Вернуться к вопросу о возобновлении прямого авиасообщения с Черногорией можно будет только после отказа официальных властей из Подгорицы от санкционного давления против Москвы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол в европейской стране Александр Лукашик.
Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений.
Александр Лукашик, посол РФ в Черногории
Напомним, что Черногория в 2022 году присоединилась к санкциям коллективного Брюсселя в отношении нашего государства. В том числе государство закрыла собственное небо для совершения полетов российскими самолетами.
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Фото: Piter.tv
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