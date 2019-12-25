Петербургским дискаунтерам не хватает помещений с подходящими условиями

Почему федеральные сети эконом-магазинов обходят Петербург стороной.

Расширение сетей дискаунтеров в Петербурге замедлилось из-за нехватки подходящих помещений, высокой конкуренции и стоимости аренды. Несмотря на устойчивый интерес покупателей к магазинам с низкими ценами, торговым компаниям становится сложнее находить площадки, соответствующие требованиям такого формата.

По словам руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, последние крупные федеральные сети вышли на рынок Петербурга в 2023–2024 годах. Тогда в городе появились магазины "Монетка" и "B1 — Первый выбор". При этом значительная часть их торговых точек расположена в Ленинградской области, где конкуренция ниже, а подобрать подходящее помещение проще. Среди относительно новых участников рынка также называют "Золотой ключик", развиваемый сетью "Светофор".

Вместе с тем дискаунтеры востребованы у жителей Петербурга. На местном рынке успешно работает сеть "Семишагофф", объединяющая около 200 магазинов в городе и Ленинградской области. Пять торговых точек открылись в 2026 году. Одним из преимуществ компании эксперты считают знание местного спроса и способность работать в помещениях со сложной планировкой, в том числе в исторической части города.

Одним из примеров трудностей с выходом на рынок Петербурга стала сеть "Чижик". Несмотря на планы X5 по развитию этого формата в регионе, магазины компании в городе так и не появились.

Для дискаунтеров важны не только площадь и расположение объекта, но и его технические характеристики. Как пояснила директор департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко, перекрытия должны выдерживать нагрузку не менее 800 кг на 1 кв. метр. Также необходимы площадки для разгрузки грузового транспорта и парковки покупателей, которые нередко приобретают товары большими партиями.

Дополнительным препятствием остаются арендные ставки. Дискаунтеры ориентируются на помещения с минимальной стоимостью аренды, однако собственники не спешат снижать цены на объекты, подходящие для продуктовой торговли.

Требования к площадям различаются в зависимости от сети. По словам директора петербургского подразделения компании "Этажи" Юрия Изосимова, "Светофору" обычно нужны помещения от 800 кв. метров, а "Чижику" — от 340–359 кв. метров. Кроме того, торговым точкам необходимы первый этаж и электрическая мощность около 30–45 кВт.

Даже подходящий по размеру объект не всегда отвечает остальным условиям: могут возникнуть сложности с разгрузкой, переоборудованием или обеспечением достаточного потока покупателей. Поэтому дискаунтеры преимущественно открываются в районах с плотной жилой застройкой, а не на центральных торговых улицах.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv