Тамбиев сменил московское "Динамо" на петербургский клуб из ВХЛ

Петербургское "Динамо" получило нового главного тренера после ухода Тамбиева из московской команды.

Леонид Тамбиев возглавил хоккейный клуб "Динамо" Санкт-Петербург, выступающий в Высшей хоккейной лиге. Об этом сообщил портал "Наш хоккей".

Тренер уже работал с петербургской командой. Под его руководством клуб стал чемпионом ВХЛ в сезоне 2017/18.

С апреля 2026 года Тамбиев был наставником московского "Динамо". Однако 9 ноября стало известно о приостановке его контракта с этой командой.

На данный момент сроки соглашения специалиста с петербургским клубом не уточняются.

После 21 проведенного матча "Динамо" Санкт-Петербург набрало 21 очко и занимает 21-е место в турнирной таблице ВХЛ.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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