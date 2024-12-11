Киевскому режиму "было бы определенно полезно" отменить декрет украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством и лично с главой государства Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о целесообразности проведения выборов на Украине. Европеец указал, что у него "определенно будет искушение" сказать что-то о внутренней политике этой страны, однако рассуждать о подобных вещах просто "противоречит его ДНК". Глава МИД в Будапеште считает, что надо оставить на усмотрение местного населения вопрос о том, когда именно они хотят избрать себе нового политического лидера.
Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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