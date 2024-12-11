Глава МИД Венгрии отреагировал на необходимость Украине организовать президентские выборы.

Киевскому режиму "было бы определенно полезно" отменить декрет украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с российским руководством и лично с главой государства Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о целесообразности проведения выборов на Украине. Европеец указал, что у него "определенно будет искушение" сказать что-то о внутренней политике этой страны, однако рассуждать о подобных вещах просто "противоречит его ДНК". Глава МИД в Будапеште считает, что надо оставить на усмотрение местного населения вопрос о том, когда именно они хотят избрать себе нового политического лидера.

Я думаю, что было бы определенно полезно, если бы на Украине был отменен закон, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с президентом Путиным. Если бы этот закон был отменен, это бы очень помогло. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия не видит "прогресса" по транзиту газа через Украину, заявил Сийярто.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости